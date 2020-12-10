مقتل جنديين باكستانيين جراء إطلاق نار هندي بإقليم كشمير

أعلن الجيش الباكستاني مقتل اثنين من جنوده، إثر قيام القوات الهندية بإطلاق النار على طول خط المراقبة في إقليم "كشمير".

ونقلت قناة (سماء تي في) الباكستانية، اليوم الخميس، عن إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - الجناح الإعلامي - أن الهند انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار عندما قامت بإطلاق النيران في قطاع "خوي راتا"، مشيرة إلى أن القوات الباكستانية ردت بشكل مناسب كما تكبدت القوات الهندية خسائر بشرية ومادية فادحة.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".