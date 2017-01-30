محامي ترامب يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا

قال رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه تلقى علاجًا من فيروس كورونا سمح له بمغادرة المستشفى خلال أربعة أيام فقط.

وأضاف جولياني، في تغريدةعلى تويتر، "العلاج الذي تلقيته من جانب الممرضين والطاقم في مستشفى جورج تاون ميد ستار كان رائعًا، لقد دخلت المستشفى بأعراض خطيرة وخرجت أفضل من ذي قبل".

وكان جولياني قد قال في حوار إذاعي إنه تلقى علاجًا تجريبيًا بالأجسام المضادة وعقار "ريمديسيفير"، وهو نفس مزيج العلاج الذي تلقاه ترامب خلال إصابته بكوفيد-19 في أكتوبر.

وأعلن ترامب يوم الأحد الماضي إصابة جولياني بكوفيد-19.