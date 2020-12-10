بوجاتي تطور سيارة جديدة بقوة 1825 حصانا

تطور شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة سيارة جديدة فائقة القوة باسم "بوجاتي بولايد" والذي يعني وفقا للقاموس "النيزك الكبير أو كرة النار" باللغة الإيطالية.

ولتقديم سيارة السباق الكوبيه فائقة القوة أعادت بوجاتي تطوير محركها الشهير دبليو 16 سعة 8 لترات لكي تصل قوته إلى 1825 حصانا، وعزمه إلى 1364 رطلا لكل قدم مكعب، وهذه القوة تتيح للسيارة السير بسرعة 310 أميال في الساعة، مع الجمع بين السمات الرياضية في السيارة بوجاتي ديفو والسرعات القصوى للسيارة البطل بوجاتي كيرون.

وبحسب شركة السيارات الإيطالية فإن السيارة بولايد تستطيع الدوران حول الحلبة بالكامل خلال 5 دقائق و1ر23 ثانية وهو ما يجعلها فائقة السرعة.

في الوقت نفسه فإنها تأتي بالكاد خلف السيارة فائقة السعرة بورشه 919 هايبرد إيفو التي تعتبر نموذجا اختباريا لسيارة السباق الكاملة. كما أنها أسرع من كل سيارات السباق التي دخلت حيز الإنتاج بالفعل والتي تستطيع إتمام الدوران حول الحلبة في حوالي 6 دقائق.

ومما يساعد بوجاتي بولايد في الوصول إلى سرعات عالية للغاية خفة وزنها الذي لا يزيد عن 2734 رطلا، وهو ما يجعلها خفيفة ورشيقة. وتقول بوجاتي إنها استخدمت نوعا خاصا من الألياف الكربونية فائقة القوة التي لا تستخدم إلا في الصناعات الجوية.