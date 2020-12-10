مسودة بيان أوروبي تظهر أن تركيا ستتجنب عقوبات أكثر صرامة

أشارت مسودة بيان مشترك من قادة الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد الأوروبي إلى أن تركيا لن تتعرض لعقوبات أكثر صرامة في قمة للاتحاد الأوروبي، رغم دعوات من جانب عضوي الاتحاد، اليونان وقبرص، بتبني موقف أكثر صرامة.

وجاء في المسودة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قبل المحادثات أنه سيتم إضافة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات التي جرى وضعها في نوفمبر 2019 التي تستهدف شركات اضطلعت في أنشطة تنقيب عن الغاز بمناطق متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وتنتقد مسودة البيان أيضا أنقرة للانخراط في المزيد من "الأنشطة الأحادية والاستفزازية" في المنطقة.

وقال مسؤول السياسة الخارجين بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في طريقه إلى المحادثات إن سلوك تركيا لم يتحسن منذ آخر مرة عقد فيها القادة محادثات. وأضاف: "يمكننا حتى القول إنه، من منطلق العديد من وجهات النظر، الأمور تتفاقم.. يجب أن نتعامل معها".