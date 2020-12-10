قادة الاتحاد الاوروبي يتوصلون إلى اتفاق بشأن حزمة الميزانية

أعلن شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي اليوم الخميس توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة إلى اتفاق لتمرير حزمة ميزانية الاتحاد طويلة المدى وحزمة التحفيز الاقتصادي.



تبلغ قيمة ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات وحزمة التعافي الاقتصادي حوالي 8ر1 تريليون يورو (2ر2 تريليون دولار).



ويعتبر إقرار الميزانية شرطا مسبقا لإحراز تقدم في قضية رئيسية أخرى ، وهي تحديد أهداف خفض الانبعاثات الغازية إلى 55% بحلول عام 2030. تقاوم بعض البلدان هذا الهدف بدعوى أنه لا يمكنها الوصول إليه. ولكن يبدو أن المحادثات السرية قد أثمرت خلال الأسابيع الماضية، حيث قال العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق قد يكون ممكنًا.