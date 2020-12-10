كلوب يتغنى بصلاح: استثنائي ويجب أن يكون فخورا بما يحققه

تغنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بمحمد صلاح نجم الريدز، بعدما حطم رقم ستيفين جيرارد أسطورة الليفر وأصبح الهداف التاريخي للريدز في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا في مرمى ميتلاند بالمباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأصبح مسجلا لـ 22 هدفا في مسابقة دوري الأبطال كأكثر من أي لاعب آخر في تاريخ النادي.

وقال كلوب في تصريحات بعد المباراة عن صلاح بعدما أصبح الهداف التاريخي لليفربول:«إنه رقم قياسي تلو الآخر، لم أكن أعرف أنه يمكن أن يحطم رقمه القياسي أمام ميتلاند، لكنني متأكد من أنه فخور بذلك، ويجب أن يكون فخورا».

وأضاف:«صلاح لاعب استثنائي، لاعب استثنائي تمامًا، ومنذ أن أصبحنا معًا حققنا الكثير من الأشياء وهو يساعد الفريق بالطريقة التي يعرفها ويقدر مساعدة الفريق له أيضًا».

وواصل:«إذا كان لدينا صلاح فقط بعدد أهدافه المذهل، فلن يكن ذلك كافيا لنجاحنا، لذا نحمدالله أن الآخرين يسجلون الكثير من الأهداف وجعلوا الفريق ناجحا للغاية».

وأكمل:«صلاح لاعب استثنائي، ولا أحد يشك في ذلك، وإذا كنت بحاجة لأرقام تثبت ذلك فهو يقدمها بالفعل».

وعن سبب استكمال صلاح للمباراة وعدم استبداله قال:«يمكنك إجراء تغييرات لكنك تحتاج إلى بعض الأساسيين في مراكزهم، كنت على تواصل مع صلاح أثناء المباراة ولم يكن لديه أي مشاكل ولهذا بقي في الملعب».