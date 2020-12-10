 دبلوماسي أمريكي: كوريا الشمالية أهدرت فرصة لتحسين العلاقات مع أمريكا - بوابة الشروق
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دبلوماسي أمريكي: كوريا الشمالية أهدرت فرصة لتحسين العلاقات مع أمريكا

امريكا وكوريا الشمالية - ارشيفية
امريكا وكوريا الشمالية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 5:43 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 5:43 م
قال نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجان، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أضاعت فرصة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، جراء موقفها بشأن التسلح النووي.

وأضاف بيجان، الذي كان يتحدث أمام معهد "أسان" في سول، أنه يشعر بخيبة الأمل إزاء عدم تحقيق أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تقرير أصدرته السفارة الأمريكية في العاصمة الكورية الجنوبية.  

وأوضح المسئول الأمريكي "على مدار العامين والنصف الماضيين، أوضحنا لكوريا الشمالية إن الولايات المتحدة مستعدة لتجاوز صراعا استمر سبعين عاما لإقامة علاقات جديدة معا".

وتابع "للأسف، بدد شركاؤنا الكوريون الشماليون الكثير من الفرص.. الذين غالبًا ما كرسوا أنفسهم لوضع العقبات أمام المفاوضات بدلًا من اقتناص الفرص للانخراط"، داعيًا بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات.

وبصفته ممثلًا خاصًا بكوريا الشمالية، رأس بيجان سلسلة من المحادثات مع كوريا الشمالية حتى مطلع العام الماضي.

وتوقفت المفاوضات بين الدولتين منذ قمة أجريت في فبراير 2019، عندما اختلف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وترامب بشأن سياسة التسلح النووي.

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