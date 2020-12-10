بريطانيا تفرض عقوبات على سياسيين من 4 دول لانتهاكهم حقوق الانسان

أعلنت الحكومة البريطانية، أنها بصدد فرض عقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، على 11 سياسيا ومسؤولا وغيرهم لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان "في روسيا وفنزويلا وجامبيا وباكستان.



وقال البيان إن بريطانيا، تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة ،التي تعتزم الاعلان اليوم ايضا عن عقوبات جديدة بموجب نظامها الخاص بحقوق الإنسان.



وحذر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان من أن المملكة المتحدة لن تتردد في فرض مزيد من العقوبات ضدهم.



ومن بين الأفراد الذين تشملهم العقوبات، الرئيس السابق لجامبيا يحيى جامع وأحمد أنور خان كبير مشرفي الشرطة السابق في منطقة مالير في باكستان، بحسب وكالة بلومبرج.