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يوتيوب: سنزيل أي فيديو يشكك في فوز بايدن

رويترز
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:05 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:05 ص

أعلن موقع "يوتيوب" أنه سيزيل أي محتوى بدءا من يوم الأربعاء، يحتوي على معلومات كاذبة ومزاعم بالتزوير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وقال البيان: "سنبدأ في إزالة أي محتوى تم تحميله اليوم أو لاحقا يمكن أن يضلل الناس من خلال الادعاء بالاحتيال أو الأخطاء التي غيرت نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020".

وأضاف: "عشية الثلاثاء أكمل عدد كاف من الولايات المصادقة على نتائج الانتخابات"، مؤكدا "فوز الديمقراطي جو بايدن".

وأشار الموقع إلى أنه أزال أكثر من 8 آلاف قناة وآلاف مقاطع الفيديو التي تنشر معلومات كاذبة حول الانتخابات أو تنتهك السياسة الانتخابية للشركة.

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