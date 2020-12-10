اتفاق أوروبى جديد يلزم التواصل الاجتماعى بإزالة المحتوى الإرهابي خلال ساعة من نشره

توصل مفاوضون من مؤسسات الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء إلى اتفاق جديد يقضى بضرورة إزالت الشركات مثل فيسبوك ويوتيوب، المحتوى الإرهابي فى غضون ساعة واحدة من نشره أو مواجهة غرامات جسيمة.

وغرد حزب الشعب الأوروبي- أكبر مجموعة فى البرلمان الأوروبي- قائلا إنه تم التوصل إلى اتفاق اليوم الخميس.

وقال: "منذ هجمات باريس، نضع أمن الأوروبيين على رأس أجندة الاتحاد الأوروبى، لحماية حدودنا ومنع الإرهاب، والآن أضفنا شيئا جديدا: إحذف المحتوى الإرهابي".

وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبى لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا)، إنه فى حالة حدوث انتهاكات ممنهجة، يمكن توقيع غرامة على الشركات بنسبة مئوية من دخلها السنوى، وفقا لمسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البرلمان الأوروبى وأعضاء الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية.

ووفقا لنشرة صحفية لحزب الشعب الأوروبي، يمكن صدور أوامر إزالة المحتوى أيضا من السلطات بأى دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبى، وفقا للبيان، وأن ذلك سوف ينطبق على كل الشركات التى تقدم خدمات الانترنت بالكتلة الأوروبية بغض النظر عما إذا كانت تقع داخل الاتحاد الأوروبى.

ولا يزال يتعين التصويت رسميا على الاتفاق من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى.