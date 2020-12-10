المصيلحي: الانتهاء من تحويل كافة مكاتب التموين لمراكز خدمة العام المقبل

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم الانتهاء من تحويل كافة مكاتب التموين لمراكز خدمة عملاء العام المقبل، مشيرا إلى حصر 650 مركز خدمة في الأدوار الأرضي والأولى والتي تتجاوز مساحتها 100 متر، على أن يتم الانتهاء من تطويرها تطبيقا لفكرة التحول الرقمي.

وأضاف المصيلحي، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن وزارة التموين تخدم 72% من المواطنين لذلك كانت التموين من أوائل الوزارات التي طبقت التحول الرقمي في أنظمتها حيث تمتلك الوزارة أعلى نسبة ميكنة بدعم من وزارة التخطيط.