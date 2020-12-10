 استشاري مناعة: تم تسريع إنتاج لقاح كورونا دون التحقق من مأمونيته - بوابة الشروق
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استشاري مناعة: تم تسريع إنتاج لقاح كورونا دون التحقق من مأمونيته

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 2:17 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 2:17 ص

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري مناعة في كلية الطب جامعة عين شمس، إنه جرى تسريع إنتاج لقاح كورونا دون التحقق من مأمونيته، مشيرًا إلى ضرورة توافر عنصري الأمان والفعالية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الأربعاء: «ماينفعش وأنا بدي تطعيم اكتشف آثار جانبية، المفروض ده تم فحصها في التجارب السريرية»، بحسب تعبيره.

وذكر أن كل ما تم تداوله من لقاحات، مثل فايزر وأسترازينيكا وموديرنا، تناول نسب الفعالية فقط، متابعًا: «ماخرجش علينا حد فسرلنا حدود الأمان.. كل ما نشر يقول إن التطعيم آمن»، على حد تعبيره.

وأوضح أن الحديث المتغير عن أمان وفعالية اللقاحات بث في قلوب الناس حالة من عدم المصداقية في التطعيمات، وبالتالي يمتنع أغلبهم عن تناول التطعيم.

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