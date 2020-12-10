مفتي الجمهورية يناشد مؤسسات الدولة التعاون في القضاء على الفساد

علام: الفساد ظاهرة تعانى منها الإنسانية والمجتمعات ويجب اقتلاعه من الجذور

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الفساد ظاهرة تعانى منها الإنسانية والمجتمعات وهى آفة اجتماعية ضارة وكارثية؛ ما دعا جميع مؤسسات الدولة التعاون من أجل القضاء عليها، مشيرًا إلى تعدد الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد منها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والأموال العامة وغيرها الكثير.

وأكد مفتى الجمهورية، أن الإسلام سن عددا كبيرا من السنن الوقائية لمكافحة الفساد وتقويم وتربية الفرد، كما اتخذ كثير من التدابير الاحترازية لمنع الفساد، من بينها مكافحة الفقر وغياب المحاسبة وجشع النفوس.

وذكر أن الإسلام حارب الطبقية فلا يوجد فرق بين أعجمي وعربي أو أبيض وأسود، فالعدل هو أساس الإسلام، كما جرم كل صور الفساد وحرم السرقة والرشوة ولعن الراشى والمرتشى، وأمر بمواجهة ومكافحة الفساد، ومن أول وسائل مكافحة الفساد هو التوعية بخطورته وما يترتب عليه ومحاربة الجهل.

وأكد مفتى الجمهورية، ضرورة تطوير الخطاب الإعلامى عند تناول هذه القضية، وعقد دورات

تدريبية للإعلاميين والخطباء على كشف ذلك ونشر التوعية بالمؤسسات التعليمية ونشر التوعية، مشيرا إلى أن دار الإفتاء وقفت فى مقدمة المؤسسات التى واجهت الفساد حيث أصدرت الفتاوى التى تحذر وتحرم التعدى على المال العام وغيرها من ظواهر الفساد.

جاء ذلك خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته محافظة القاهرة وهيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد"، ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد ٢٠٢٠ والذي يقام في التاسع من ديسمبر من كل عام.