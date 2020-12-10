المعارضة في غانا ترفض نتائج الانتخابات وتصفها بالمعيبة

رفض حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي الغاني المعارض، نتائج الانتخابات التي جرت هذا الأسبوع، والتي منحت رئيس البلاد نانا أكوفو أدو، فترة ولاية ثانية.



وفي مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأربعاء، قال زعيم الأقلية في البرلمان، هارونا إدريسو، إن نتائج الانتخابات التي جرت يوم الاثنين الماضي، تشوبها أخطاء.



وأضاف إدريسو: "لقد توصلنا إلى استنتاج واحد لا يمكن مقاومته، وهو أن الانتخابات معيبة وفقدت مصداقيتها، وبالتالي فإننا نرفض النتائج بدون أي تحفظ".



ويشار إلى أن أكوفو أدو حصل في الانتخابات على 51.95 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه، الرئيس السابق جون دراماني ماهاما، وهو زعيم حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، على 47.36 بالمئة من الأصوات، بحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات بعد تجميع نتائج 274 دائرة من أصل 275 دائرة انتخابية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.



ويحتاج المرشح الحصول على 50 بالمئة على الأقل من الأصوات لكي يتم انتخابه في الجولة الأولى من السباق الذي أطلق عليه اسم "معركة العملاقين".



ويشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتنافس فيها كل من أكوفو أدو وماهاما، أمام كل منهما الآخر على أعلى منصب في البلاد، حيث فاز كل منهما من قبل بمنصب الرئيس لمرة واحدة.



وفاز أكوفو أدو في الانتخابات التي جرت في عام 2016، كما فاز ماهاما في الانتخابات التي جرت في عام 2012.