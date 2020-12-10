قادة المظاهرات بتايلاند يطالبون بإلغاء قانون العيب في الذات الملكية

طالب قادة المظاهرات في راتشادامون أفينو بالعاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الخميس، بإلغاء البند 112 من القانون الجنائي الخاص بالعيب في الذات الملكية وبإنهاء استخدامه ضد المحتجين الذين يتظاهرون بشكل قانوني.

وقال زعيم الاحتجاجات باريت "بينجوين" تشيواراك في مسيرة عند نصب 14 أكتوبر في يوم الدستور، إن 24 شخصا على الأقل يضطهدون بموجب البنج 112 رغم أن السلطات كانت قد تعهدت سابقا بعدم استخدامه.

وأضاف أن استخدام البند 112 من شأنه أن يسفر عن صراع سياسي لا نهائي وسوف يحتشد المتظاهرون أينما جرى توجيه اتهامات بالعيب في الذات الملكية، حسبما ذكر موقع "بانكوك بوست".

وتظاهرت مجموعة أخرى أمام مركز مؤتمرات الأمم المتحدة وطلبت من المنظمة الدولية والمجتمع الدولي الضغط على الحكومة التايلاندية لإبطال البند 112 ووقف استخدامه ضد قادرة المظاهرات.