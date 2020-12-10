قالت ريهام نبيل، ابنة الكاتب الراحل نبيل فاروق، إن والدها كان يعيش حياة طبيعية حتى صباح اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أنه تعرض لأزمة قلبية مفاجئة لم يتمكنوا من التعامل معها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء: «حتى صباح اليوم كان تمام وكويس ويعيش حياة يومية طبيعية، ما بين ثانية جاتله أزمة قلبية ومتلحقتش».

ولفتت إلى أن الكاتب الراحل مر بمصاعب كثيرة، خلال الفترة الأخيرة، منها عمليتي تغيير مفصل بينهما 11 شهرًا، متابعة: «كان قدها.. كل مرة كنا خايفين وإيدنا على قلبنا، لكن المرة دي صدمة حاجة صغيرة وفي ثواني».

وأعربت عن سعادتها بالتعليقات الإيجابية التي تسمعها عن والدها سواء على الإنترنت أو أثناء لقاء الأشخاص، معلقة: «كل مرة أقابل حد عارف إني بنته بيبقى كفاية الكلام الحلو اللي بسمعه».

وأعلنت ريهام نبيل، نجلة الدكتور نبيل فاروق، مساء الأربعاء، وفاة والدها عن عمر 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية.