إذاعة أمريكية: أداة للكشف عن نسبة إشغال مرضى كورونا في المستشفيات

تمكنت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، بالاستعانة بدراسة تحليلية من مشروع تتبع الاستشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التابع لجامعة مينيسوتا، من إنشاء أداة يستطيع أي أمريكي من خلالها أن يرى أداء المستشفيات على المستوى المحلي وفي المقاطعات بشكل عام.

وتركز هذه الأداة على مقياس واحد هام، وهو عدد الأسرة الممتلئة بمرضى كورونا، ويظهر ذلك لكل مستشفى وفي المتوسط لكل مقاطعة.

وتعطي نسبة الحالات التي تدخل إلى المستشفى بكورونا إلى إجمالي الأسرة، صورة لمقدار الضغط الذي يعاني منه المستشفى.

وقال خبراء للإذاعة الوطنية العامة الأمريكية إنه على الرغم من عدم وجود حد أدنى واضح، إلا أنه من المقلق أن يرتفع هذا المعدل فوق 10%.

ووفقا لإطار وضعه معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، فإن أي معدل يزيد عن 20% يعكس "ضغوطا شديدة" للمستشفى.

بدوره، قال الخبير في معهد القياسات الصحية والتقييم، علي مقداد، إنه إذا وصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 50% أو أعلى، فإن الضغط على الموظفين يكون "هائلا".

وأضاف مقداد: "هذا يعني أن المستشفى تتحمل فوق طاقتها، كما أنه يعني أن كافة الخدمات التي تقدمها المستشفى ستتأخر، وأن المستشفى تعاني من شيء أشبه بالكابوس".

ويظهر تحليل جامعة مينيسوتا، أن هناك 55 مقاطعة وصل فيها متوسط المستشفى إلى هذا المعدل.

وكانت الحكومة الفيدرالية الأمريكية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي، بيانات تفصيلية تظهر الخسائر التي تتكبدها مرافق الرعاية الصحية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بما في ذلك عدد المرضى المقيمين في المستشفيات، وعدد أسرة وحدات العناية المركزة المتوفرة أسبوعيا.