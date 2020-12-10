أعلنت دائرة الادعاء الملكية البريطانية عن اتهام 4 أشخاص بإحداث أضرار جنائية، إثر إسقاطهم تمثال تاجر رقيق إنجليزي في مدينة بريستول في يونيو الماضي.

وأوضحت دائرة الادعاء الملكية أن ريان جراهام وميلو بونسفورد وجيك سكوس وساج ويلوبي سيمثلون مثلوا أمام محكمة بريستول في 25 يناير بتهمة ارتكاب أضرار جنائية.

وتم هدم تمثال إدوارد كولستون الذي حقق ثروة في القرن السابع عشر من تجارة العبيد في غرب إفريقيا، وألقي به في ميناء بريستول في يونيو الماضي من قبل مجموعة من المتظاهرين المشاركين في موجة احتجاجات عالمية، عقب مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة على يد الشرطة.