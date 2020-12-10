رئيس الوزراء الروسي يوجه الحكومة بالعمل مع تجار التجزئة بشأن الأسعار

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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في اجتماع متلفز لمجلس الوزراء، إنه يجب على منتجي الأغذية والمصدرين وسلاسل التجزئة الكف عن استغلال الشعب.

وقال إنه ينبغي على وزراء الزراعة والاقتصاد والتجارة التركيز أكثر على ارتفاع أسعار الغذاء ووضع خطة مع شركات التجزئة الكبرى.

وسوف يعقد ميشوستين اجتماعًا بشأن قضية أسعار الغذاء في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن الكرملين يتوقع خفضًا سريعًا في الأسعار من الإجراءات التي سوف تعتمد على آليات السوق، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.