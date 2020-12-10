رئيس كوريا الجنوبية يؤكد أهمية الاستجابة للتغير المناخي

قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي-إن"، في إعلانه عن محايدة الكربون اليوم الخميس، إن هناك حاجة لبلاده لأن تستجيب سريعًا للتغير المناخي قبل فوات الآوان.

يشار إلى أن الدولة الأسيوية أعلنت في أكتوبر الماضي أنها سوف تنضم إلى الصين واليابان في تحديد موعد نهائي لخفض الانبعاثات الكربونية للصفر، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن محايدة الكربون مطلوبة لتحسين النمو الاقتصادي وجودة الحياة في آن واحد بينما تتعافى البلاد من تأثيرات التغير المناخي.

وفي كل مجالات الصناعات والاقتصاد والمجتمع، سوف تدفع كوريا الجنوبية بشدة في اتجاه محايدة الكربون بتعزيز النمو في الصناعات المتخلفة والمنخفضة الكربون، وكذلك زيادة الإنفاق على الأبحاث وتطوير تقنيات جديدة.