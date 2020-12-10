المشاط: التعاون الاقتصادي مع فرنسا في مقدمة اهتمامات الرئيس

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في مقدمة اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس يفكر في المشروعات وكيفية نقل الخبرات من البلدان في مختلف القطاعات إلى مصر.

وأضافت المشاط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أنه تم الاتفاق ما بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على إتاحة تمويلات تنموية، موضحة أن الأخيرة تتسم بالتكلفة الأقل، وفترة سداد طويلة الأجل.

وأشارت إلى أن سعر فائدة التمويلات التنموية من الجانب الفرنسي بقيمة 0.25%، لافتة إلى توقيع مذكرة تفاهم متاحة بمليار يورو، تسمح باختيار مصر القطاعات ذات الأولوية والأهمية لنقل الخبرة الفرنسية إلى الدولة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي إلى أن قطاع النقل له خصوصية في التعاون المصري – الفرنسي، متابعة أن التعاون يشمل إنشاء خط سكك حديد أبو قير، وتحديث خط طنطا والمنصورة ودمياط.

وذكرت أن جميع الأجهزة المعنية كالوزارات ومجلس الوزراء ومجلس النواب تشارك في أي اتفاقية توقعها مصر، موضحة أن الدولة تتمكن من السحب من القرض بمجرد الانتهاء من الجانب التشريعي.

وتابعت أن «مصر لها خصوصية بالمشروعات في البنية التحتية»، مستطردة: «أعطى طابعًا إيجابيًا شركات عالمية من جنسيات مختلفة تتكالب للدخول في مناقصات، وهو ما يمنحنا قدرة على اختيار الأفضل والأجود».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل يوم الأحد الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وعقد السيسي، خلال الزيارة، جلسة مباحثات ثنائية مع ماكرون، تم خلالها تناول جميع جوانب موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.