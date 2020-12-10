مصرع طالب في حادث قطار بالشرقية

لفظ طالب جامعي، أنفاسه الأخيرة، اليوم الخميس؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار أمام ستاد جامعة الزقازيق.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع الطالب زياد محمد السيد عبدالمقصود، 19 سنة، طالب بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، دهسًا أسفل عجلات القطار أمام ستاد جامعة الزقازيق.

وتبين أنه أثناء محاولة الشاب عبور قضبان السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المشاة.

فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيق.