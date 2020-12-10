قال السيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إن العالم تمكن من تحدي الظروف والتعايش معها، في ظل أزمة فيروس كورونا، معربًا عن أمنياته في القضاء على الفيروس في القريب العاجل.

وأضاف في كلمته خلال حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء الخميس، أن هذا العام شهد رحيل فنانين هامين، واصفهم بأنهم «ناس مهمة وقامات كبيرة وعمرنا ما هننساهم».

وتابع: «على رأسهم الفنان الكبير محمود ياسين، وشويكار، ورجاء الجداوي، وسمير الإسكندراني، وسناء شافع، وإبراهيم نصر، وحسن حسني، ونادية لطفي والمنتصر بالله، تحية وتقدير لهم ولفنهم».

وانطلقت، مساء اليوم الخميس، فعاليات ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.