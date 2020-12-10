أطول مسلسل تلفزيوني فى العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ60

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احتفل مسلسل شارع كارنيشن البريطاني أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الـ60 منذ بدايته نهاية عام 1960 حيث كان مقرر له الاستمرار لشهرين ولكن شعبيته الجارفة جعلته يستمر لعام 2020 رغم تبدل الأحداث وتتابع الأزمات التى كان آخرها جائحة كورونا.

وذكرت فرانس برس، أنه احتفالًا بالذكرى الـ60 للمسلسل دقت الكاتدرائية المجاورة لموقع التصوير الأساسي، أجراسها لمدة دقيقتين بينما عقد البرلمان البريطاني جلسة مخصصة للمناقشة حول المسلسل، وتمت عمل طوابع ملكية بصور شخصيات المسلسل.

وتخطي عدد حلقات المسلسل 9250 حلقة كان كل منها بمدة نصف ساعة.

ويعتبر ذلك ثانى أطول مسلسل بعد مسلسل أرتشرز لإذاعة "بى بى سى"، ولكنه بلا منازع أطول مسلسل تلفزيوني منذ أنتجته محطة القناة المستقلة.

وتدورأحداث المسلسل حول شارع خيالي يدعي كورنيشن في مدينة خيالية تدعي ويذرفيلد بينما جذبت الأحداث الشيقة في المسلسل أنظارالجمهورالبريطاني بل والجمهورالكندى علي الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، إذ دأبت قناة "سي بي سي" الكندية على عرض حلقات المسلسل.

وحاز المسلسل أيضًا على اهتمام أشهر رؤساء وزراء بريطانيا إذ قامت مارغريت تارشر إبان توليها رئاسة وزراء بريطانيا بزيارة موقع تصويرالمسلسل ولم تمضِ سنوات حتى ذهب رئيس الوزراء توني بلير لأبعد من ذلك بمطالبته بعمل تحقيق فى إحدى قضايا الفساد المطروحة فىحلقات المسلسل.

ومع مرور السنين فقد المسلسل العديد من شخصياته بسبب الموت داخل الحلقات إذ توفيت 140 شخصية خلال الـ60 سنة من عمر المسلسل بينهم 24 شخصية فقط قضت قتلا.

وكانت ذروة مشاهدة المسلسل خلال الثمانينيات والتسعينيات بواقع 20 مليون مشاهدة لأقوي الحلقات لينخفض بعدها عدد المشاهدات لـ7 ملايين في الوقت الحالى.

وخلال جائحة كورونا صدر قرار حكومي بإيقاف تصوير المسلسل حرصًا على السلامة، ومع ذلك استمر التصوير في جو من التباعد الاجتماعي بينما تولت لقطات الكاميرا مهمة الخدع البصرية التي تقرب الشخصيات من بعضها رغم تباعدها.