ميركل أقوى امرأة فى العالم للمرة العاشرة

تصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القائمة السنوية لمجلة «فوربس» الأمريكية لـ أقوى 100 امرأة حول العالم، وذلك للعام العاشر على التوالى.

وجاء فى المركز الثانى كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزى الأوروبى، ثم فى المرتبة الثالثة نائب الرئيس الأمريكى المتنتخب كامالا هاريس المركز الثالث.

وسلطت «فوربس» الضوء على فوز كامالا هاريس كنائب للرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، فى انتخابات الثالث من نوفمبر الماضى، مشيرة إلى أنها ستصبح أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس كما أنها أول امرأة ملونة تتقلد هذا المنصب فى الولايات المتحدة.

وألقت كامالا هاريس خطابها بعد الفوز فى الانتخابات، والتى أشارت خلاله إلى أنها ربما تكون أول امرأة تتقلد هذا المنصب لكنها لن تكون الأخيرة.

واستعرضت «فوربس» بعضا من المواقف خلال المناظرة التى جمعتها بنائب الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته بنس، قبل انطلاق الانتخابات، عندما منعت مقاطعات بنس المتكررة بكل ثقة وهدوء، قائلة: «السيد نائب الرئيس، أنا أتحدث»، والذى تحول إلى شعار لكل النساء فى أنحاء الولايات المتحدة.