 رئيس الوزراء اليوناني: مصداقية الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر بسبب التوترات مع تركيا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء اليوناني: مصداقية الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر بسبب التوترات مع تركيا

أثينا - أ ش أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 6:02 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 6:02 م

اعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الخميس، أن مصداقية الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر، في حال لم يتخذ موقفا واضحا تجاه تركيا يتناسق مع القرارات المتفق عليها من قبل رؤساء الدول الأوروبية أكتوبر الماضي، نظرًا لأنشطتها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط.
وأضاف ميتسوتاكيس - في تصريحات أوردتها صحيفة (كاثميريني) اليونانية - أن الخطر بات واضحًا للغاية، لافتًا إلى أنه في اجتماع المجلس الأوروبي الذي عُقد أكتوبر الماضي، أقر جميع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة في حال واصلت تركيا نهجها غير المقبول في منطقة شرق المتوسط.
وأشار إلى أن زعماء الدول الأوروبية اتفقوا على أن سيكون موعد اتخاذ القرار في الاجتماع المقبل لمجلس أوروبا.
وكانت التوترات اندلعت في شرق المتوسط في أغسطس الماضي عندما أرسلت تركيا سفينة مسح للتنقيب عن الطاقة في مياه خاضعة لسيادة اليونان.

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