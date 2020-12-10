 14 وفاة في مناطق سيطرة الحكومة السورية والمعارضة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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14 وفاة في مناطق سيطرة الحكومة السورية والمعارضة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 2:50 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 2:50 ص

 توفي 14 شخصا بفيروس كورونا في سورية حيث تم تسجيل 7 حالات في مناطق سيطرة الحكومة و7 حالات في مناطق المعارضة شمال غرب البلاد.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها اليوم الأربعاء تلقته وكالة الأنباء الألمانية إنه بذلك "يرتفع عدد الوفيات بكورونا إلى 465".

وأضاف البيان تم تسجيل " 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 8675، وشفاء 55 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4114".

وفي مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال غرب سورية أحصى فريق الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة اليوم الأربعاء وفاة 7 أشخاص بالفيروس في محافظتي إدلب وحلب، وبذلك بلغ إجمالي المتوفين بحسب "شبكة الانذار المبكر" 278 وفاة وبلغ عدد الإصابات المسجلة 17768.

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