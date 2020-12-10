 أصالة عن أشرف زكي: إنسان حافظ على مواهب الله - بوابة الشروق
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أصالة عن أشرف زكي: إنسان حافظ على مواهب الله

أصالة
أصالة

نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:29 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:29 م

نشرت المطربة أصالة صورة للفنان أشرف زكي وهو يسجد على الأرض شكرًا وامتنانًا بعد تكريمه من معهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم.

وقال أصالة في تعليقها على الصورة: "هو إنسان حافظ على مواهب الله له.. من خلق وإخلاص وعطاء لا محدود لكلّ من حوله.. الأستاذ الكبير بقلبه ونبله وطاقته أشرف زكي تكريمك فرصة لتعرف مدى محبّة كلّ من حولك واحترامهم لك أستاذنا الطيّب الوقور".

وأثنت في نفس المنشور على الجهد الذي بذله كل القائمين علي مهرجان القاهرة السينمائي، الذي تختتم فعالياته اليوم، وقالت: "كلّ التّوفيق للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الغالي الكاتب الكبير محمّد حفظي".

 

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A post shared by Assala (@assala_official)

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