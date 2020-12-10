مجلس النواب الأمريكي يعتمد ميزانية مؤقتة لتجنب الإغلاق

أفاد موقع "ذا هيل" الأمريكي، بأن مجلس النواب الأمريكي، أقر الأربعاء، ميزانية مؤقتة حتى الـ18 ديسمبر، لتجنب تعليق عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن 343 نائبا صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 67 نائبا فقط.

وأوضحت المصادر، أن "مشروع القانون سيتم تمريره من قبل مجلس الشيوخ تمهيدا لتوقيع الرئيس الأمريكي عليه قبل الـ11 من ديسمبر الجاري".

ويحرص كلا المجلسين على تجنب إغلاق حكومي مدمر في خضم وباء كورونا، حيث ووصف زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيني هوير، الإجراء المؤقت، بأنه "اعتراف بالفشل".

وقال: "هذا ما يتعين علينا القيام به لإبقاء الحكومة مستمرة، لكن ليس علينا أن نصدق أو نتظاهر أو نتخيل أن هذه هي الطريقة التي يتعين علينا القيام بها لأداء الأعمال".

ووقع ترامب في أكتوبر الماضي، قرارا بتمديد التمويل الحكومي حتى الـ11 من ديسمبر الجاري.