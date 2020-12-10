كان وقت الحصاد منذ أكثر من 10 سنوات بينما كان الرجل الثمانيني جمال خان، ينظر لمحصوله من الذرة بكل رضا حين باغته هدير محركات الهامر الأمريكية لينزل الجنود ويتفحصوا الأرض الزراعية ويبسطوا سيطرتهم بكل بساطة على 30 فدانا ليقيموا قاعدة عسكرية في ولاية كنر، وبالرغم من مغادرة الجنود الأمريكيين خلال العقد الماضي وقرار الانسحاب النهائي في الأسابيع الماضية، إلا أن أرض جمال تحولت تحت إدارة الحكومة وأصبح حقه طي النسيان.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، سيطرت القوات الأمريكية على الكثير من أراضي المزارعين الأفغان في نحو 10 ولايات مختلفة لبناء قواعد عسكرية يتسع بعضها لضم مطاعم مثل ماكدونالدز، وحتى بعد مغادرة القوات الأمريكية تم تحويل الأرض للجيش الأفغاني وتجاهل حقوق الملاك الأصليين في محاكمة طويلة الأمد.

ويقول جمال خان، إنه لم يكن يملك في الكون غير أرضه ومنزله الذي سلبته منه القوات الأمريكية وما زاده ألما أن الحكومة الأفغانية لازالت تأخذ منه الضريبة المالية على الأرض بينما يقيم بها الأمريكيين.

وذكرت الصحيفة، أنه في أحيان كثيرة دون الاستيلاء على الأراضى الزراعية يقوم الجنود الأمريكيون بهدم منازل أفغانية من أجل تأمين الحدود الخارجية للقواعد العسكرية.

وفي ولاية بلخ شمال أفغانستان يقول أمان الله بلخي، إن القوات الأمريكية اقتحمت أرضه الزراعية مقابل مطار الولاية وسيطرت على 20 فدانا من ممتلكاته.

وأضاف بلخي، إنه خاض حربا قضائية استمرت 6 سنوات أنفق فيها مليونى دولار وباع عقارات لديه واقترض نصف مليون دولار لينال شهادات حكومية وأمريكية بأحقيته بالأرض وفي النهاية لم يتغير شيء ولم يستعد شيئًا، ما جعله يدخل في حالة اكتئاب.

ويعلق متحدث البنتاغون الميجور روب ويدلي، بقوله إن تلك الأراضي ممنوحة لهم من قبل الحكومة الأفغانية ولا شأن لهم غير ذلك، والمسؤولية تقع على الحكومة الأفغانية وحدها لتعويض ملاك الأراضي أو إعادة ممتلكاتهم لهم.

وفى واقعة أخرى باغتت المدرعات الأمريكية سكان مقاطعة بانجواي جنوبي أفغانستان وقت موسم حصاد العنب ليستولى الجنود على الثمار ومن ثم يستولوا على 10 أفدنة مملوكة لعدة قرويين.

ويقول فدا محمد، أحد أعيان القرية إنه خاض 30 جولة مع الحكومة لاسترداد الأرض دون جدوى، مضيفا إن المسؤولين الحكوميين كانوا يقدمون ويطلبون من القرويين تكاليف إقامتهم دون أن يساعدوهم في شيء.

وقال رشيد غال، أحد أهالي القرية إن بناء القاعدة الأمريكية دمر الحياة في القرية بين إفساد نظام الري وجعل المنطقة خطرة ما أدى لهجرة الكثيرين للمدن.

وأضاف رشيد بأنه حتى إن تم إعادة الأراضي للمزارعين مستقبلا فستحدث نزاعات جديدة لاختلاط الأراضي بين الناس وصعوبة تحديد من المالك فى ظل بيروقراطية تهيمن على النظام الأفغاني.