تنويه خاص لفيلم «غزة مونامور» بالمسابقة الدولية

منحت لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي، تنويه خاص لفيلم "غزة مونامور - Gaza Mon Amour" إخراج عرب ناصر، طرزان ناصر، والذي شارك في المسابقة الدولية للدورة 42.

الفيلم الذي اختارته فلسطين لتمثيلها في منافسات أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدور أحداثه حول عيسى بائع السمك الستيني، الذي يقع في حب سهام الأرملة جارته في السوق، لكن قبل أن يصرح لها بحبه يعثر على تمثال لأفروديت في البحر يعطل قصة حبه ويدخله في مواقف غير متوقعة.

الأخَوان عرب وطرزان ناصر يقدمان نظرة مغايرة على غزة المعاصرة من خلال قصة حب تلعب فيها المدينة وظروفها دورًا أساسيًا، كما يستخدمان كوميديا سوداء شديدة الذكاء للتعبير عن الوضع الراهن في فلسطين دون تسطيحه أو تكرار لما شوهد من قبل، بجانب أداء قوي لسليم ضو في دور العاشق عثر الحظ وهيام عباس في دور المرأة الخجولة.

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج والسيناريست الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. فيما شارك في عضويتها المخرج والكاتب البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي المصري جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.