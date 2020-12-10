أمير عيد والعسيلي ينهيان حفل ختام القاهرة السينمائي بفقرة غنائية

اختتمت، مساء اليوم الخميس، فعاليات حفل ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي بفقرة غنائية تقديم الفنانين أمير عيد ومحمود العسيلي، اللذان قدما أغنية بعنوان «دنيا جديدة».

وانطلقت، مساء اليوم الخميس، فعاليات ختام الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.