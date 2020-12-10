قرر المنظمون القائمون على حفل الفنانة اللبنانية هبة طوجي، تأجيل حفلها المنتظر في القاهرة، الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة 18 ديسمبر، في هايد بارك التجمع الخامس.

وقرر منظمو الحفل، أخذ قرار مبكر، بتأجيله قبل أسبوعين من موعده، بدلا من المخاطرة وإقامته، نظرا لزيادة الأصوات المعبرة عن قلقها من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر؛ فقرروا التأجيل لموعد أنسب وأجواء أفضل.

وكان من المقرر أن تعيد هذه الحفلة هبة طوجي لجمهورها المصري بعد غياب قرابة سنة ونصف منذ آخر حفلاتها، وأول إطلالة جماهيرية لها في العالم العربي منذ بداية أزمة كورونا في مارس الماضي، كما كانت ستعقب النجاح العالمي الذي حققته هبة خلال حفلها الضخم في فرنسا، على مسرح الأوليمبيا العريق في باريس، والذي جمعها مع الفنان إبراهيم معلوف والموسيقار أسامة الرحباني لدعم لبنان والشعب اللبناني بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت.