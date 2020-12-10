أعرب الطفل يوسف مصطفى، طفل ملعب الشروق، عن سعادته لبدء التدريب في ملعب كرة القدم التابع لمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، معلقًا: «فرحان أوي وبشكركم كلكم».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأربعاء، إنه يبلغ من العمر 11 عامًا، لافتًا إلى أنه يحب كرة القدم.

وأشار إلى أنه لا يعلم ملتقط الصورة التي نُشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: «كلموا خالي وقالي تعالى عشان هتلعب كورة، وبحب محمد صلاح ونفسي أبقى زيه».

والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطفل يوسف مصطفي الصيفي صاحب صورة متابعة تدريبات فريق كرة القدم خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة.

وقرر وزير الرياضة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطفل بوضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى، ومتابعته باستمرار تعليمياً ورياضياً وصحياً، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له، وكرة قدم عليها شعار الوزارة.