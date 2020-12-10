الهلال الأحمر السوداني: خطف سائق وعضو في لجنة الجمعية بدارفور

قالت لجنة التسيير المركزية لجمعية الهلال الأحمر السوداني، إن إحدى سياراتها تعرضت لـ"هجوم إجرامي غادر" في مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور (غرب السودان)، نجم عنه خطف السائق وأحد أعضاء اللجنة.

وأوضحت لجنة التسيير لجمعية الهلال الأحمر - في بيان صحفي اليوم الخميس - أن عضو اللجنة كان يزور ولاية شمال دارفور، بتكليف من لجنة التسيير المركزية لتفقد العمل بفروع الجمعية، لافتة إلى أنه تم خطفه والسائق تحت تهديد السلاح والتوجه بهما لجهة غير معلومة.

وأدانت لجنة التسيير المركزية لجمعية الهلال الأحمر السوداني "العمل الإجرامي" الذي تعرض له منسوبوها، مؤكدة الالتزام بالعهد الذي قطعته بمواصلة العمل لإعادة بناء جمعية الهلال الأحمر السوداني وفق المبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.