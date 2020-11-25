إندونيسيا: جبهة المدافعين عن الإسلام تطالب بالعدالة بعد مقتل 6 من أعضائها

تسلمت "جبهة المدافعين عن الإسلام" في إندونيسيا جثث ستة أعضاء قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في وقت سابق هذا الأسبوع، وأعادت الجثث إلى عائلاتهم لدفنها.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست"، أن المنظمة رفضت رواية الشرطة بشأن الأحداث وقدمت تفاصيل قد تشير إلى سوء نية من سلطات إنفاذ القانون.

وقال رئيس الجبهة، أحمد شبري لوبيس، في بيان اليوم الخميس، إن المنظمة تسلمت الجثث من مستشفى الشرطة الوطني في شرق جاكرتا وتم دفنها صباح أمس الأربعاء.

كما قال في البيان، إن جثث الرجال الستة أصيب كل منها بأكثر من طلقة نارية، وأن نمط الإصابات يوحي بأن الطلقات استهدفت القلب.

ونقلا عن "خبراء" كانوا حاضرين غُسل أعضاء الجبهة الستة القتلى، قال أحمد إن الرجال أصيبوا بالرصاص من مسافة قريبة، بعضهم من الأمام والبعض الآخر من الخلف، وأن معظم الجثث كانت تحمل آثار تعذيب.

وتابع: "نحن نطلب الدعاء والدعم من جميع طبقات المجتمع، حتى يمكن تحقيق الحق والعدالة في إندونيسيا، خاصة وأن القتل خارج نطاق القضاء وقع في وقت قريب للغاية من يوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر".

ولم تكشف الشرطة بعد عن نتائج تشريح الجثث الستة.

وكانت الشرطة الإندونيسية، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن ستة من أنصار محمد رزيق شهاب، وهو إمام متشدد ومؤسس الجبهة، قتلوا بالرصاص خلال اشتباك وقع بسبب اعتزام السلطات استجوابه على خلفية صلته بتجمعات تم تنظيمها مؤخرا وانتهكت القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال قائد شرطة جاكرتا فاضل عمران، إن أفراد الشرطة اتخذوا هذا الإجراء بعد أن حاول أتباع شهاب، مهاجمتهم بسيف ومنجل وبندقية في منطقة كاراوانج، بعد منتصف الليل بقليل (في الساعة 1800 من مساء أمس الأحد بتوقيت جرينتش).

وأوضح فاضل للصحفيين أن أفرادنا كانوا في خطر، لذلك اضطروا إلى اتخاذ إجراء حازم ومدروس.