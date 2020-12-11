ليلى أحمد زاهر: والدي ساعدني في الإعداد لشخصيتي في مسلسل الفتوة

قالت الفنانة ليلى أحمد زاهر، إنها كان لديها تخاوفات وقت تصوير مسلسلها الفتوة، الذي عُرض في رمضان الماضي، مضيفة أن والدها الفنان أحمد زاهر ساعدها في الإعداد للشخصية التي قدمتها.

وأضافت خلال تغطية خاصة لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء الخميس، أنها دائمًا ما كانت ترغب بالعودة إلى التمثيل، لكن والدها هو من كان يمنعها، معقبة: «كنت بزن بطريقة مش طبيعية على بابا علشان أرجع أمثل».

وذكرت أن الفنان ياسر جلال هو من أقنع والدها بالعودة إلى التمثيل بدورها في مسلسل الفتوة، مشيرة إلى أنها المرة الأولى لها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأعربت عن سعادتها لمشاركة مسلسلها «وادي الجن» في العرض الأول له خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، موضحة أنها تأخذ رأي والدها في جميع الأعمال التي تُعرض عليها، لأنها تعتبره مثلها الأعلى.

وأوضحت أنها لم تستطع حضور فعاليات المهرجان لظروف تصويرها عمل درامي جديد، معربة عن أمنياتها في تقديم أعمال كوميدية، وأخرى خارج مصر بالإضافة إلى حصولها على جائزة بمهرجان القاهرة السينمائي.

وانطلقت، الأسبوع الماضي، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعرض هذا العام 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكُرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.