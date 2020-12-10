العجوز عن مواجهة المصري: الملعب هو الفيصل ونراهن على روح لاعبي الإسماعيلي

أكد أحمد العجوز مدير الكرة للفريق الأول بالإسماعيلي أن مواجهة المصري البورسعيدي دائما ما تحمل المنافسة والندية بين الجانبين.
ويلتقى الفريقان الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، فى إطار الأسبوع الإفتتاحى لمسابقة الدورى المحلى.
وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمي: "الملعب هو الفيصل بين الفريقين ، سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض الخسارة التى تعرضنا لها الموسم الماضى”.
وأتبع العجوز :”لدينا ثقة فى قدرات كافة اللاعبين الذين كان لديهم اصرار على حصد الثلاث نقاط وتحقيق بداية مميزة ببداية الدورى”.
وأتم حديثه :”اللاعبون الجدد إضافة مميزة وينقصهم فقط بعض الانسجام لتحقيق الأمال المنتظرة”.