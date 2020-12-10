 العجوز عن مواجهة المصري: الملعب هو الفيصل ونراهن على روح لاعبي الإسماعيلي - بوابة الشروق
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العجوز عن مواجهة المصري: الملعب هو الفيصل ونراهن على روح لاعبي الإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 10:28 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 10:28 م

أكد أحمد العجوز مدير الكرة للفريق الأول بالإسماعيلي أن مواجهة المصري البورسعيدي دائما ما تحمل المنافسة والندية بين الجانبين.

ويلتقى الفريقان الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، فى إطار الأسبوع الإفتتاحى لمسابقة الدورى المحلى.

وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمي: "الملعب هو الفيصل بين الفريقين ، سنقاتل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض الخسارة التى تعرضنا لها الموسم الماضى”.

وأتبع العجوز :”لدينا ثقة فى قدرات كافة اللاعبين الذين كان لديهم اصرار على حصد الثلاث نقاط وتحقيق بداية مميزة ببداية الدورى”.

وأتم حديثه :”اللاعبون الجدد إضافة مميزة وينقصهم فقط بعض الانسجام لتحقيق الأمال المنتظرة”.


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