بحوث الصحراء بمطروح: زراعة 4 آلاف فدان من الشعير بعد توزيع التقاوي مجانا

قال الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن تم توزيع 140 طن من تقاوي الشعير مجانًا في خمسة مراكز بمحافظة مطروح، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لزراعة الأراضي الصالحة لزراعة مساحة تقدر بـ4 آلاف فدان من الشعير بالصحراء.

وأوضح الدكتور محمود أمير مدير مركز المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء، أن 2000 مزارع في مركز مرسي مطروح، الضبعة، سيدي براني، النجيلة، السلوم، سيستفدون من تقاوي الشعير لوراعتها على مياه الأمطار، حيث تم توزيعها مجانًا عليهم، بعد أن دعمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 50% لتصل تكلفتها على المركز نصف مليون جنيه تقريبا.

وأكد الحاج كامل أبوالسلوي، أحد مزارعي مطروح، أنه لأول مرة منذ فترة كبيرة نتسلم تقاوي بالمجان بدعم وزير الزراعة، والتي ساعدت في كثير من صغار المزارعين في زراعة أراضيهم مع سقوط كميات الأمطار إلى لم تشهدها مطروح منذ عشرات السنين.

وتابع: "هذا العام يستلم تقاوي بالمجان لأول مرة منذ فترة طويلة، ومن مصادر موثوق فيها، وهذا نعتبره تقدير لأبناء ومزارعي مطروح من القيادة السياسية تجاه مواطنيها و مزارعيها من خلال الدعم الحقيقي الذي لمسناه أثناء استلام التقاوي من مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح".