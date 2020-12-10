نيجيريا تتوقع الحصول على ترخيص لقاح لكورونا بحلول أبريل

توقعت هيئة تنظيم الأدوية في نيجيريا الحصول على ترخيص لقاح من اللقاحات التي يجري تطويرها عالميا بحلول أبريل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت موجيسولا أديي، المدير العام للوكالة الوطنية لإدارة الغذاء والدواء والرقابة في مقابلة أمس الأربعاء: "نتوقع في نهاية الربع الأول من العام المقبل أو بداية الربع الثاني" أن تتم الموافقة على لقاح للاستخدام في نيجيريا.

وأضافت موجيسولا أن أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان تتوقع أيضا الاستفادة من مبادرة "كوفاكس" التي تدعمها منظمة الصحة العالمية، وتعمل على تحسين الوصول إلى اللقاحات لـ 92 دولة منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. وقالت إن شراكة كوفاكس تعمل أيضا وفقا لجدول زمني مماثل لترخيص أول لقاح لفيروس كورونا.

ورغم تسجيل نيجيريا 71 ألف حالة إصابة بكورونا فقط وأقل من 1200 حالة وفاة بسبب المرض، عادت حالات المرض إلى الزيادة مرة أخرى في الشهر الجاري، حيث تم تسجيل 550 حالة في الثامن من ديسمبر.