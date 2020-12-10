روسيا تتوقع استمرار ضعف الطلب العالمي على وقود الطائرات

قال بافيل سوروكين، نائب وزير الطاقة الروسي، إنه يتوقع استمرار الطلب العالمي الضعيف على وقود الطائرات خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة في ظل التحول نحو العمل عن بعد.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بافيل قوله، خلال منتدى لبنك روسيا المركزي اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على وقود الطائرات حاليًا يبلغ نحو 60% من مستوياته قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المحتمل أن يتعافي إلى ما بين 90 و95% من مستواه.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وقود الطائرات يمثل ما بين 8% و10% من إجمالي استهلاك العالم من النفط الخام.

في الوقت نفسه، فإن روسيا تتوقع عودة الطلب على وقود السيارات إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال نحو عامين.

ومن المنتظر تعافي الطلب على الوقود بمجرد رفع الجزء الأكبر من إجراءات الإغلاق التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مع توافر اللقاحات المضادة للفيروسات، أو إذا تعبت الدول أو الاقتصاديات من القيود المستمرة.

وأضاف سوروكين، بحسب وكالة تاس، "لا يجب دفن الطاقة الهيدروكرونية حتى الآن"، في إشارة إلى استمرار اعتماد العالم على مصادر الطاقة الأحفورية.