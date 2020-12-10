بيطري البحر الأحمر يواصل ندوات التوعية ضد كورونا بالمدارس

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تواصل مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، عقد ندوات التوعية ضد فيروس كورونا لطلاب المدارس بالمحافظة.

وعقد مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر د.فتحي سلمي وقسم الإرشاد بالمديرية، ود.مروة حسين، ندوة إرشادية بمدرسة حامد جوهر التجريبية لغات عن أهم الأمراض المشتركه وفيروس كورونا وطرق الوقاية من المرض باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ويأتي هذا في إطار دور المديرية التوعوي للوقاية من فيروس كورونا، وتعقد الندوات تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتعليمات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.