كوريا الجنوبية تسجل 682 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، تسجيل 682 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز، القول إن من بين الحالات الجديدة 646 حالة عدوى محلية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 40 ألفا و98 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل ثمان حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 564 حالة.

وفي ظل ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، طالبت السلطات الصحية المواطنين باتباع قيود التباعد الاجتماعي الصارمة المفروضة في منطقة سول الكبرى، التي بدأ العمل بها أمس الأول الثلاثاء.

وقال وزير الصحة بارك نينج هو خلال اجتماع في مقر مركز إجراءات الوقاية من الأمراض والسلامة " في الوضع الحالي، القدرة على التطهير والأنظمة الصحية تواجه خطورة الوصول لأقصى سعة لها".

وقالت السلطات الصحية إنه لم يتم نقل 506 مرضى بفيروس كورونا للمستشفيات بسبب نقص الأسرة في منطقة سول الكبرى حتى أمس الأربعاء.