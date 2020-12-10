أفغانستان:أرتفاع عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد 19 بنسبة 46%

ذكر تقرير إخباري، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة العامة بأفغانستان، أطلقت تحذيرا بشأن زيادة أعداد حالات الوفاة المرتبطة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع، بنسبة 46% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، حيث قالت إن النسبة اليومية للوفيات زادت من (5 إلى 10) لتصير (10 إلى 20).

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم الخميس، عن وزارة الصحة العامة قولها أمس، إن هناك 1678 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في أفغانستان الأسبوع الماضي، وهو عدد أعلى من الأسابيع السابقة.

وأوضح أكمل سامسور، وهو متحدث باسم الوزارة، إن 40% من الأفغان سيحصلون على اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19" خلال العامين المقبلين، مضيفا أن البنك الدولي والمنظمات الدولية الأخرى ستقوم بتوفير اللقاح لأفغانستان.

وقال إن الشحنة الأولى من اللقاح ستصل البلاد في غضون الأشهر الثمانية المقبلة.

وأضاف سامسور في حديثه للصحفيين أن "اللقاحات ستصل إلى 40% من مواطني أفغانستان بحلول نهاية عام 2022."

وأوضح أن سبب زيادة انتشار الفيروس هو عدم استخدام المواطنين للكمامات.

وكانت وزارة الصحة العامة الافغانية أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصلت حتى الآن إلى 48 ألفا و540 وإجمالي حالات الوفاة 1921 وإجمالي حالات الشفاء 38 ألفا و150 حالة.