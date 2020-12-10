المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة عند صفر في منطقة اليورو

قرر مجلس البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو عند 0%.

يذكر أن سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو لا يزال عند مستوى قياسي منخفض بـ0% منذ نحو 5 أعوام، ولا يزال يتعين على البنوك التجارية أن تدفع 5ر0% فوائد للبنك المركزي على الأموال التي تود أن تودعها لدى البنك المركزي، وثمة إعفاءات لمبالغ معينة تخفيفا لتكاليف البنوك.

كان البنك المركزي، بدأ مراجعة شاملة لاستراتيجيته المتعلقة بالسياسة النقدية حيث يسعى إلى التدقيق في صياغته المتعلقة باستقرار الأسعار وأدوات السياسة النقدية وجميع اتصالاته.

وتتضمن المراجعة الإجابة على أسئلة عن التداعيات التي يمكن أن تنجم عن التغير المناخي أو عدم المساواة و تؤثر على هدف استقرار الأسعار.