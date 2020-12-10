أفغانستان وإيران تدشنان خط سكك حديدية مشترك

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أصبحت أفغانستان متصلة رسميا بإيران بالقطار، اليوم الخميس، بعدما دشن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني ونظيره الإيراني حسن روحاني خط السكك الحديدية خواف-هرات في مراسم أقيمت عبر الفضاء الإلكتروني.

يرمي الخط إلى ربط أفغانستان بالموانئ البحرية الإيرانية من خلال شبكة السكك الحديدية الإيرانية إلى تركيا وفي النهاية إلى أوروبا.

وفي معرض حديثهما من قصريهما الرئاسيين في كابول وطهران، قال غني وروحاني إنه يوم "تاريخي" في العلاقات بين الدولتين المتجاورتين.

وقال الرئيسان إنهما لم يحضرا مراسم التدشين على أرض الواقع جراء قيود كوفيد-19.

ويبلغ طول خط خواف-هرات حاليا 138 كيلومترا، منها 76 كيلومترا في إيران و62 كيلومترا في أفغانستان.

ويربط المشروع مدينة خواف بشرق إيران بإقليم هرات بغرب أفغانستان.