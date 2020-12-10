تسمم 3 أطفال أشقاء عقب تناولهم طعاما فاسدا في سوهاج

أصيب ٣ أطفال بالتسمم الغذائي عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، بدائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة جهينة بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول “سيد.م” ١٢ عامًا طالب، وأشقائه “احمد” ١١ عامًا طالب، “عمر” ٧ أعوام، مصابين بإعياء وقيء.

بسؤال والدتهم “صباح ن ” 36 عامًا ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت حدوث إصابة أنجالها المذكورين عقب تناولهم طعاما منزليا فاسدا، ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.