 مقتل 16 شخصا بينهم 3 جنود أتراك جراء تفجير سيارة مفخخة بسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 16 شخصا بينهم 3 جنود أتراك جراء تفجير سيارة مفخخة بسوريا

انفجار - ارشيفية
انفجار - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 8:11 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 8:11 م
قتل 16 شخصا، بينهم ثلاثة جنود أتراك، في تفجير سيارة مفخخة في بلدة رأس العين، الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس، إن السيارة انفجرت عند حاجز لـ"الشرطة المدنية" وأحد الفصائل المقاتلة عند مدخل رأس العين في شمال محافظة الحسكة؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أتراك ومدنيين اثنين و11 عنصرا من الشرطة وفصيل "السلطان مراد" المقاتل فضلا عن إصابة 12 آخرين.

يشار إلى أن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تسيطر على منطقة حدودية واسعة تشهد بين الحين والآخر فوضى أمنية وعمليات اغتيال وتفجيرات.

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