مصطفى بكري: بورسعيد كانت ولا تزال المحافظة الباسلة

قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن بورسعيد كانت ولا تزال هي المحافظة الباسلة.



وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على شاشة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "بورسعيد هي الشعب والجماهير.. (جمال) عبد الناصر كان يأتي إلى هنا في ذكرى النصر (23 ديسمبر - ذكرى الانتصار على العدوان الثلاثي)".



وأشار إلى أنّ الرئيس الراحل جمال عبد العناصر كان يخطب في الجماهير ويتحدّث عن نضال وكفاح بورسعيد وكيف استطاعت أن تقهر العدوان الثلاثي.



ولفت إلى أنّ محافظة بورسعيد أُسِّست في 1859، وكان محط أنظار العالم في افتتاح قناة السويس.



وأكّد أن ما تشهده بورسعيد حاليًّا يعبّر عن واقع مختلف، مشدّدًا على أنّ الإنجازات التي تشهدها لا يمكن لأحد أن يغض النظر عنها.



وأوضح أنّ الإنجازات التي تشهدها بورسعيد تتحقق في كل المجالات، مؤكّدًا تحقيق نمو حضاري كبير للغاية.