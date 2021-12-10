مهرجان سالزبورج النمساوي يحيي عشرينيات القرن الماضي

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كشفت إدارة مهرجان سالزبورج النمساوي اليوم الجمعة، أن حقبة الصراعات والاضطرابات العالمية التي سادت بدايات القرن العشرين ستلقي بظلالها على برنامج المهرجان المقرر في صيف عام 2022.

ويعود تاريخ ثلاثة من معزوفات الأوبرا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم الجمعة، بوصفها إنتاج جديدة، في الأصل إلى عام 1920.

وسيقوم أسميك جريجوريان بغناء الأدوار القيادية الثلاثة المختلفة في أوبرا ثلاثية الموسيقار الإيطالي جياكومو بوتشيني (إيل تريتيكو).

وسيقوم المخرج باري كوسكي، وهو من ناحية بايروث وسالزبورج القديمة، بإنتاج أوبرا "كاتا كابانوفا" للمؤلف الموسيقي التشيكي ليوش يناتشك.

وأخيرا، سيعرض الموسيقار اليوناني الروسي تيودور كورنتزيس أوبرا "قلعة اللحية الزرقاء" للمؤلف الموسيقي المجري بيلا بارتوك، والتي سيتم تقديمها جنبا إلى جنب مع أوبرا الموسيقار الألماني كارل أورف (مسرحية في نهاية الزمن) من سبعينيات القرن الماضي.

وسيركز البرنامج المسرحي في سالزبورج بشكل تقليدي على عرض مسرحية "جيدرمان" (إيفريمان) للكاتب المسرحي النمساوي هوجو فون هوفمانستال، الذي سيفتتح المهرجان في 18 يوليو.

وسيظل البرنامج الذي يضم 174 عرضا قيد التحفظ، كما كان الحال في العامين السابقين ، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).